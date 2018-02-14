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Мэр Пензы призвал коллективы предприятий присоединиться к работам по благоустройству

11:53 | 14.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал представителей учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также управляющих компаний и товариществ собственников жилья принять активное участие в благоустройстве прилегающих территорий.

Мэр Пензы призвал коллективы предприятий присоединиться к работам по благоустройству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Забота о родном городе — наше общее дело. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить комфорт для себя и своих сограждан», — отметил мэр.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Пензе в настоящее время активизированы работы по очистке дорог и тротуаров от наледи. Их выполняют сотрудники муниципальных предприятий «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы», которые отвечают за содержание дорог, а также парков и скверов соответственно.
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