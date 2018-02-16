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В Пензенской области начали готовиться к весеннему половодью

08:07 | 16.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Первое в 2018 году заседание межведомственной паводковой комиссии при правительстве Пензенской области состоялось в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения в четверг, 15 февраля.

В Пензенской области начали готовиться к весеннему половодью

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Представитель пензенского центра по гидрометеорологии и охране окружающей среды сообщил, что, исходя из прогноза, мониторинга и многолетних наблюдений за паводковой обстановкой, параметры этого года прогнозируются на уровне среднемноголетнего значения, дальнейшее развитие гидрологической ситуации будет зависеть от количества и интенсивности осадков в период вскрытия рек.

Начальник отдела организации защиты населения и мероприятий гражданской обороны управления ЖКХ и ГЗН региона Дмитрий Корнаухов отметил, что при определенных метеорологических условиях наиболее паводкоопасными могут оказаться территории 18 районов области — Бессоновского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Сосновоборского, Шемышейского, Белинского, Малосердобинского, Сердобского и Тамалинского.

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«В случае неблагоприятного развития погодных условий в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта, 4 тыс. 967 домов в которых проживают 14 тыс. 122 человека», — сказал он.

В настоящее время уточняется состав сил и средств реагирования. Проводятся межведомственные комиссионные обследования потенциально опасных гидротехнических сооружений, проверка готовности районных сил и средств к использованию в период паводка.

Заместителям руководителей муниципальных образований области рекомендовано активизировать работу по обследованию жилищного сектора, в первую очередь в местах возможного подтопления, сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
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