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Переплата за услуги ЖКХ в Пензенской области превысила 6,5 млн. рублей

14:45 | 21.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Перерасчет платы за услуги ЖКХ на сумму более 6,5 млн. рублей произведен жителям Пензенской области в 2017 году по результатам прокурорского вмешательства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Переплата за услуги ЖКХ в Пензенской области превысила 6,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего за 12 месяцев в отрасли ЖКХ органами прокуратуры области было выявлено 3 тыс. 487 нарушений. С целью их устранения в суды направлено 705 исков, внесено 1 тыс. 141 представление, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 937 лиц, возбуждено четыре уголовных дела», — уточнила собеседница агентства.

В качестве примера она привела ситуацию с АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» (центр «Самоучет»), после удовлетворения требований к которому была организована проверка иных платежных агентов, действующих в регионе.

«По ее результатам установлено, что МУП «Жилье-10» по ОЖФ, ООО Расчетный центр «Жилсервис», ООО «Управляющая организация «Надежда+» и МУП «ЦКП» города Кузнецка в нарушение положений федерального закона при приеме платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги не всегда использовали специальный банковский счет платежного агента», — сказала Светлана Артамонова.

Она добавила, что в данные организации были внесены представления, которые к настоящему времени удовлетворены.

«В отношении виновных лиц возбуждены дела по ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов», — отметила старший помощник прокурора.
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