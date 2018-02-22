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В Шемышейке гендиректор «Дорстроя» оштрафован за наледь на тротуарах

10:20 | 22.02.2018 | ЖКХ

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Шемышейка, 22 февраля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен генеральному директору компании «Дорстрой», которая в рамках муниципального контракта отвечает за надлежащее содержание автодорог и других объектов транспортной инфраструктуры в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области.

В Шемышейке гендиректор «Дорстроя» оштрафован за наледь на тротуарах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нарушение требований действующего законодательства и контракта эта организация не обеспечила очистку тротуаров от наледи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что местная администрация в свою очередь не проконтролировала качество работ по контракту.

«После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства, допущенные при содержании объектов транспортной инфраструктуры, устранены, автомобильные дороги и тротуары в Шемышейке приведены в нормативное состояние», — отметила собеседница агентства.
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