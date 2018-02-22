На противоаварийные мероприятия в доме на Кулибина в Пензе заложили 2 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Резервный фонд администрации Пензы увеличен более чем на 2 млн. рублей в связи с необходимостью проведения противоаварийных мероприятий в разрушающемся доме №10 на улице Кулибина. Соответствующее решение принято в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

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Бюджетные ассигнования увеличены за счет тех, что предусмотрены по бюджетной росписи городского управления жилищно-коммунального хозяйства.

Возможность задействовать средства резервного фонда появилась после того, как на территории аварийного дома был введен режим повышенной готовности. Он начал действовать 19 февраля.

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Обрушение кладки стены общежития на улице Кулибина

Как сообщается на сайте «Реформа ЖКХ», многоквартирный жилой дом №10 на улице Кулибина в Пензе был введен в эксплуатацию в 1965 году. Его общая площадь составляет более 6 тыс. кв. метров, в доме находится 260 жилых помещений.

Признан аварийным 10 декабря 2015 года.

Плановая дата окончания расселения — 31 декабря 2026 года, сноса — 30 июля 2027 года.

После очередного обрушения прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.