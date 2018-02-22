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На противоаварийные мероприятия в доме на Кулибина в Пензе заложили 2 млн. рублей

11:23 | 22.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Резервный фонд администрации Пензы увеличен более чем на 2 млн. рублей в связи с необходимостью проведения противоаварийных мероприятий в разрушающемся доме №10 на улице Кулибина. Соответствующее решение принято в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля.

На противоаварийные мероприятия в доме на Кулибина в Пензе заложили 2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Бюджетные ассигнования увеличены за счет тех, что предусмотрены по бюджетной росписи городского управления жилищно-коммунального хозяйства.

Возможность задействовать средства резервного фонда появилась после того, как на территории аварийного дома был введен режим повышенной готовности. Он начал действовать 19 февраля.

Фоторепортаж

Обрушение кладки стены общежития на улице Кулибина

Как сообщается на сайте «Реформа ЖКХ», многоквартирный жилой дом №10 на улице Кулибина в Пензе был введен в эксплуатацию в 1965 году. Его общая площадь составляет более 6 тыс. кв. метров, в доме находится 260 жилых помещений.

Признан аварийным 10 декабря 2015 года.

Плановая дата окончания расселения — 31 декабря 2026 года, сноса — 30 июля 2027 года.

После очередного обрушения прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.
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