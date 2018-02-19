На территории дома на улице Кулибина в Пензе введен режим повышенной готовности ЖКХ

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен с 19 февраля на территории аварийного многоквартирного дома №10 на улице Кулибина в Пензе, где в конце прошлой недели произошло очередное частичное обрушение кирпичной кладки.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В сложившихся условиях это позволит задействовать средства из городского резервного фонда.

Как сообщил руководитель ООО «Фундамент» Юрий Козлов, за последний год состояние дома ухудшилось.

«Возможность его дальнейшего восстановления стоит под вопросом», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации.

Читайте также

Прокуратура требует незамедлительно расселить дом на улице Кулибина в Пензе

В предстоящий вторник, 20 февраля, во избежание обрушения будут установлены удерживающие конструкции. Контроль за ходом этих работ возложен на начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина.

Мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что весной ситуацию может усугубить движение грунта, поэтому необходимо оперативно принять все необходимые меры с целью обеспечения безопасности жителей.

В первую очередь он поручил сотрудникам социального управления города, администрации Октябрьского района и управляющей компании выяснить точное количество жильцов.

«Вы должны достучаться до каждой квартиры. Нам важно понимать, сколько у нас людей. Результаты обхода должны быть известны завтра», — сказал мэр.

Он также распорядился подготовить данные о свободных квартирах из маневренного фонда, сообщает пресс-служба городской администрации.