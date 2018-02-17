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Прокуратура требует незамедлительно расселить дом на улице Кулибина в Пензе

12:58 | 17.02.2018 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Представление об устранении нарушений жилищного законодательства с требованием о незамедлительном принятии мер по расселению жильцов разрушающегося многоквартирного дома №10 на улице Кулибина и ограничению доступа к зданию внесено в адрес главы администрации Пензы Виктора Кувайцева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура требует незамедлительно расселить дом на улице Кулибина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она отметила, что рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на особом контроле ведомства.

«Работниками прокуратуры Октябрьского района Пензы организован выезд на место обрушения, о его результатах проинформирован прокурор Ленинского района города, к компетенции которого относится надзор за исполнением федерального законодательства мэрией», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения собственников и нанимателей жилых помещений до 31 декабря 2026 года, и сносом до 30 июля 2027 года.

«Сроки отселения жителей и сноса дома дважды изменялись органом местного самоуправления по требованию прокуратуры Ленинского района Пензы. В марте 2017 года они были снижены на два года. По результатам рассмотрения внесенного […] в январе 2018 года представления администрация города Пензы подготовила проект нового постановления, согласно которому сроки отселения жильцов дома и его сноса снижены еще на два года — до 31 декабря 2022 и до 30 июля 2023 соответственно», — пояснила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В результате последнего разрушения вечером в пятницу, 16 февраля 2018 года, на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров.
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