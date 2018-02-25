Ливневая канализация на Шуисте в Пензе начнет действовать до введения в эксплуатацию школы ЖКХ

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Ливневая канализация в микрорайоне Шуист в Пензе начнет действовать до введения в эксплуатацию строящейся школы. Соответствующее поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

Она позволит осуществлять водоотведение не только с территории нового учебного учреждения, но и от близлежащих жилых домов.

В ходе посещения места работ в воскресенье, 25 февраля, начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинформировал мэра, что в настоящий момент основные силы направлены на устройство резервуара-накопителя.

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«В частности, ведется монтаж подбетонки, подготовка арматуры для обустройства каркаса плиты основания резервуара. Также организован монтаж очистных сооружений», — цитирует Игоря Умнова пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», завершить строительство новой школы в микрорайоне Шуист Пензы планируется в III квартале 2018 года. При этом 5 января 2018 года губернатор Иван Белозерцев, посещая стройплощадку, призвал сдать здание в эксплуатацию к 1 августа.