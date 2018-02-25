Мэр Пензы призвал ускорить строительство школы на Шуисте с приходом тепла Общество

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по строительству школы на 660 мест в микрорайоне Шуист с наступлением тепла.

Фото: Penza-gorod.ru

«В связи с установлением низких температур некоторые виды работ по технологии выполнять нельзя, мы это понимаем, но в ближайшие 2–3 дня погода будет более благоприятной. Тогда нужно будет увеличить производительность всех видов работ», — сказал он в ходе посещения объекта в воскресенье, 25 февраля.

Мэр отметил, что в строительстве прослеживается положительная динамика.

«Учитывая, что в августе по проекту школа должна быть готова, нужно поскорее доделать пятый блок, остекление, полностью закрыв периметр, и приступить к отделочным работам», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы на 660 мест был заложен 30 августа 2017 года. Завершить строительство планируется в III квартале 2018 года.

Число этажей здания, площадь которого превысит 11 тыс. кв. метров, будет варьироваться от одного до четырех.

На территории учреждения планируется построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

5 января 2018 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посещая стройплощадку, призвал сдать школу в эксплуатацию на 2 недели раньше срока — к 1 августа.

По состоянию на 25 февраля 2018 года, построены четыре блока школы. Осталось завершить возведение модуля, в котором расположится спортивный зал. Осуществляется монтаж оконных блоков, электрической проводки, системы вентиляции, внутреннего водопровода и канализации, а также штукатурные работы.