EN
16:36:10 Воскресенье, 25 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр Пензы призвал ускорить строительство школы на Шуисте с приходом тепла

11:13 | 25.02.2018 | Общество

Печать

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по строительству школы на 660 мест в микрорайоне Шуист с наступлением тепла.

Мэр Пензы призвал ускорить строительство школы на Шуисте с приходом тепла

Фото: Penza-gorod.ru

«В связи с установлением низких температур некоторые виды работ по технологии выполнять нельзя, мы это понимаем, но в ближайшие 2–3 дня погода будет более благоприятной. Тогда нужно будет увеличить производительность всех видов работ», — сказал он в ходе посещения объекта в воскресенье, 25 февраля.

Мэр отметил, что в строительстве прослеживается положительная динамика.

«Учитывая, что в августе по проекту школа должна быть готова, нужно поскорее доделать пятый блок, остекление, полностью закрыв периметр, и приступить к отделочным работам», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Читайте также

Пензенская область за три года получит 1 млрд. рублей на строительство школ

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы на 660 мест был заложен 30 августа 2017 года. Завершить строительство планируется в III квартале 2018 года.

Число этажей здания, площадь которого превысит 11 тыс. кв. метров, будет варьироваться от одного до четырех.

На территории учреждения планируется построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

5 января 2018 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посещая стройплощадку, призвал сдать школу в эксплуатацию на 2 недели раньше срока — к 1 августа.

По состоянию на 25 февраля 2018 года, построены четыре блока школы. Осталось завершить возведение модуля, в котором расположится спортивный зал. Осуществляется монтаж оконных блоков, электрической проводки, системы вентиляции, внутреннего водопровода и канализации, а также штукатурные работы.
Актуальное
Читайте также
В Пензе огласят приговор членам ОПГ по делу, материалы которого составили 28 томов В Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и снегопогрузчика
Победа российских хоккеистов на Олимпиаде вызвала бурную реакцию жителей Пензы Раскрыта кража из офиса на улице Дзержинского в Пензе
На дороги Пензы брошено 75 единиц техники На Олимпийской аллее в Пензе состоялся фестиваль «Километры здоровья»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама