На дороги Пензы брошено 75 единиц техники ЖКХ Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. 75 единиц специальной техники задействовано в очистке улиц Пензы от снега и в поддержании территории в надлежащем состоянии. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Работники предприятия «Пензадормост» убирают лед с тротуаров на улицах Циолковского, 8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Окружной и Центральной. Улицы Гоголя, Чкалова, Набережную реки Мойки и Ударную обрабатывают противогололедными материалами. Читайте также

Мэр Пензы призвал коммунальщиков убрать сугробы около объектов соцкультбыта Также с нескольких участков вывозят скопившиеся сугробы, в том числе вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Ряд управляющих компаний, работа которых накануне вызвала нарекания главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, активизировали работу. В частности, на улице Фурманова обработали внутридворовые дорожки. «Работы по благоустройству должны осуществляться в ежедневном режиме, только при таких условиях можно будет избежать нежелательных последствий», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость