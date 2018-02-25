На дороги Пензы брошено 75 единиц техники
Печать
Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. 75 единиц специальной техники задействовано в очистке улиц Пензы от снега и в поддержании территории в надлежащем состоянии.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Работники предприятия «Пензадормост» убирают лед с тротуаров на улицах Циолковского, 8 Марта, Лермонтова, Пушкина, Окружной и Центральной. Улицы Гоголя, Чкалова, Набережную реки Мойки и Ударную обрабатывают противогололедными материалами.
Читайте также
Мэр Пензы призвал коммунальщиков убрать сугробы около объектов соцкультбыта
Также с нескольких участков вывозят скопившиеся сугробы, в том числе вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Ряд управляющих компаний, работа которых накануне вызвала нарекания главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, активизировали работу. В частности, на улице Фурманова обработали внутридворовые дорожки.
«Работы по благоустройству должны осуществляться в ежедневном режиме, только при таких условиях можно будет избежать нежелательных последствий», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.