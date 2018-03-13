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Жителям Пензы выполнен перерасчет за электроэнергию почти на 1,3 млн. рублей

08:21 | 13.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Перерасчет на сумму 1 млн. 273 тыс. рублей за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества в 78 многоквартирных домах Пензы за период с января по май 2017 года, произведен управляющими компаниями.

Жителям Пензы выполнен перерасчет за электроэнергию почти на 1,3 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Неверное начисление платы выявила Госжилстройтехинспекция региона в ходе внеплановых проверок по обращениям жителей.

Управляющие компании «Жилье-11», «Жилье-12», «Жилье-15», «Жилье-19», «Жилье-23», «Жилье-24» и «Жилье-26» по обслуживанию жилого фонда, «Северный» по ОЖФ, «Железнодорожная», «Обслуживание жилого фонда», «Первомайская» и «Западная» с января по май 2017 года при начислении платы за электроэнергию при содержании общего имущества использовали норматив потребления, а не фактические показания общедомовых приборов учета.

Сделанный по предписанию ведомства перерасчет отражен в платежных документах за январь 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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