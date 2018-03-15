Пик паводка в Пензе ожидается 10–11 апреля ЖКХ

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Пик весеннего паводка в Пензе ожидается 10–11 апреля. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По оценкам специалистов Сурского гидроузла, паводок должен пройти в обычном режиме, но, как бы там ни было, мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий. Администрациям районов необходимо ситуацию отслеживать и оперативно реагировать», — сказал он в ходе заседания паводковой комиссии в городской администрации в среду, 14 марта.

Вице-мэр отметил, что необходимо уже сейчас проверить замусоренность водоотводящих сооружений и прочистить их в случае необходимости.

«В ближайшие дни, исходя из метеопрогнозов, ожидаются сложные погодные условия: резкое потепление, дождь со снегом и похолодание, обильные снегопады. Управляющие компании, как и весь персонал предприятий жилищно-коммунального комплекса, должны быть готовы работать и в выходные дни, чтобы не допустить обледенение дорог и тротуаров, а также снежных завалов», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба администрации Пензы.