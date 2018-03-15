EN
13:12:24 Четверг, 15 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пик паводка в Пензе ожидается 10–11 апреля

08:08 | 15.03.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Пик весеннего паводка в Пензе ожидается 10–11 апреля. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Пик паводка в Пензе ожидается 10–11 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По оценкам специалистов Сурского гидроузла, паводок должен пройти в обычном режиме, но, как бы там ни было, мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий. Администрациям районов необходимо ситуацию отслеживать и оперативно реагировать», — сказал он в ходе заседания паводковой комиссии в городской администрации в среду, 14 марта.

Вице-мэр отметил, что необходимо уже сейчас проверить замусоренность водоотводящих сооружений и прочистить их в случае необходимости.

«В ближайшие дни, исходя из метеопрогнозов, ожидаются сложные погодные условия: резкое потепление, дождь со снегом и похолодание, обильные снегопады. Управляющие компании, как и весь персонал предприятий жилищно-коммунального комплекса, должны быть готовы работать и в выходные дни, чтобы не допустить обледенение дорог и тротуаров, а также снежных завалов», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области работника фермерского хозяйства заподозрили в угоне трактора На капремонт кузнецкой «Родины» направят 6 млн. рублей
В Пензе в связи с выборами в выходные организуют выдачу паспортов Четырехкратный чемпион мира по самбо встретится с пензенскими студентами
В Пензе вступил в силу приговор предпринимателю, срубившему сосны на 850 тыс. рублей В Пензе девочка-подросток госпитализирована после ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама