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В Пензе не будут обустраивать тротуар вдоль частных домов на улице Пушкина

12:12 | 21.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Обустроить тротуар на улице Пушкина в Пензе — на участке от дома №148 до пересечения с улицей Некрасова — не представляется возможным. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин, комментируя обращения жителей, вынужденных прокладывать свой путь по протоптанной в снегу дорожке.

В Пензе не будут обустраивать тротуар вдоль частных домов на улице Пушкина

Фото: Penza-gorod.ru

«В Пензе несколько таких участков, где ситуация не позволяет обустроить пешеходные связи с двух сторон. В частности, здесь вдоль проезжей части проходит отводная канава, которая будет постоянно размывать грунт. Нет возможности для обустройства пешеходной дорожки нормативной ширины», — пояснил он.

Вместе с тем Юрий Ильин обратил внимание на то, что предусмотрены пешеходные переходы на расстоянии 100 метров друг от друга, которые позволяют перейти на противоположную сторону, где тротуар был отремонтирован в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В свою очередь и.о. директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев пояснил, что барьерное ограждение, которым недовольны местные жители, появилось здесь в соответствии с требованиями ГОСТа и ГИБДД.

«Ограждение должно быть установлено на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от регулируемого пешеходного перехода. Также здесь расположены опоры контактной сети, которые не дают его подвинуть ближе к проезжей части», — цитирует Дениса Леонтьева пресс-служба мэрии.
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