Еще один дом на Ударной вызвал беспокойство пензенских властей ЖКХ

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Дом №39 на улице Ударной в Пензе, расположенный по соседству с частично обрушившимся и расселенным №35, вызвал беспокойство представителей власти в связи с намоканием торцевой стены.

Фото: Penza-gorod.ru

Комиссия во главе с мэром Виктором Кувайцевым в субботу, 31 марта, выехала на место, чтобы разобраться в причинах.

Чиновники пришли к выводу, что намокание стены может быть вызвано несколькими причинами. Одна из них аналогична той, что наблюдается на другом проблемном объекте — доме №10 на улице Кулибина.

Как пояснил директор ЖЭМУП №7 Роман Павлусенко, санузлы не предусмотрены для использования такого большого количества стиральных машин.

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Обрушение балкона дома №35 на улице Ударной

«Происходит обильный слив воды — более 50–60 литров с одной установки. Во-первых, вентиляция не справляется с объемами пара, происходит намокание стен. Во-вторых, перегружены напольные сливные отверстия, вода может скапливаться во внутристенном пространстве. К тому же, есть подозрения, что жители незаконно установили санузлы в квартирах. Если эта информация подтвердится, будем привлекать жилинспекцию», — сказал он.

Виктор Кувайцев распорядился принять меры для предотвращения разрушения стены. Он поручил обустроить отвод воды в канализацию, убрать снег с крыши, а впоследствии отремонтировать ее.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также будет организована работа с жильцами по сбору документов на перенос сроков капремонта кровли с 2023 на 2019 год.