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В Пензе ночью боролись с подтоплениями на девяти улицах

08:25 | 02.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Специалисты откачивали скопившуюся на девяти улицах Пензы воду в ночь на понедельник, 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Пензе ночью боролись с подтоплениями на девяти улицах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексея Михайлова, работы проводились на улицах Ростовской, Складской, Чаадаева, Долгорукова, Терновского, Антонова, Измайлова, Саранской и Ладожской.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, как проходит ликвидация скоплений воды.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 31 марта и в ночь на 1 апреля в Пензе шел сильный снегопад. По официальной информации, в темное время суток на дороги города вышло 63 единицы техники, в результате было вывезено более 2 тыс. кубометров снега. В 8.00 на работу заступила новая смена — свыше 60 машин.

Несмотря на принятые меры, в первой половине дня 1 апреля улицы Пензы стало заливать водой, что создало неудобства как для пешеходов, так и для автомобилистов. Локальные подтопления произошли в разных районах города.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэр Виктор Кувайцев призвал обеспечить откачку воды с проезжей части и внутриквартальных территорий в круглосуточном режиме.

Он также поручил представителям МУП «Пензадормост» сконцентрировать усилия на очистке систем ливневой канализации, закрепив кураторов за каждой зоной подтопления.
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