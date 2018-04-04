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Семенов и Кувайцев отвечают за ликвидацию ЧС в связи с частичным обрушением дома в Пензе

12:19 | 04.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и мэр Пензы Виктор Кувайцев назначены ответственными за проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с частичным обрушением кирпичной кладки со второго по четвертый этаж аварийного многоквартирного жилого дома №10 на улице Кулибина. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал и.о. губернатора Николай Симонов.

Семенов и Кувайцев отвечают за ликвидацию ЧС в связи с частичным обрушением дома в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Режим ЧС введен на территории Пензенской области с 3 апреля на основании протокола заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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Основанием для объявления данного режима стали угроза жизни и здоровью жителям дома и значительный материальный ущерб.

Границами зоны чрезвычайной ситуации определена территория города Пензы, уровень реагирования сил и средств — региональный.

Мэрии поручено организовать эвакуацию людей из разрушающегося здания.

Управлению МВД России по Пензенской области рекомендовано ограничить доступ физических лиц и транспортных средств на территорию аварийного дома, а также обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения работ по предупреждению ЧС.
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