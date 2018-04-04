Появились фото с места обрушения кладки дома на Кулибина в Пензе ЖКХ

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Обрушение кладки аварийного многоквартирного дома №10 на улице Кулибина в Пензе, который пока не до конца расселен, произошло на углу здания со второго по четвертый — предпоследний — этаж.

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На четвертом этаже в месте обрушения видны пеноблоки, которыми 17 февраля было заложено сквозное отверстие в стене санузла. На третьем этаже обвалилась балка, располагавшаяся в верхней части оконного проема. Она остается лежать в окне по диагонали.

Также обрушение произошло на этой же стороне дома с другого угла в районе пятого этажа. Его площадь существенно меньше. Вместе с тем видно, что из-за случившегося повело бетонную плиту перекрытия между последним жилым и техническим этажами.

Выпавшие кирпичи остаются лежать на земле вместе в обрывками проводов. Часть кладки осыпалась на крышу пристроя, находящегося с угла торцевой части здания.

Прилегающая территория оцеплена красно-белой сигнальной лентой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет.

Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения собственников и нанимателей жилых помещений до 31 декабря 2026 года, сноса — до 30 июля 2027 года.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В марте 2017 года сроки расселения и сноса были пересмотрены — до 31 декабря 2022 года и до 30 июля 2023 года соответственно.

В результате еще одного разрушения вечером 16 февраля 2018 года на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров. После этого прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.



С 19 февраля на территории дома введен режим повышенной готовности.

В бюджете города было заложено 2 млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий. Работы по усилению конструкций дома выполняла подрядная компания «Фундамент».



28 марта в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что пока согласие на переезд в маневренный фонд дали не все жильцы разрушающегося дома.

Очередное обрушение кладки произошло около 17.00 3 апреля. В связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации.