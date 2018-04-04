Режим ЧС введен в Пензе в связи с обрушением кладки жилого дома ЖКХ

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пензе с 3 апреля в связи с частичным обрушением кладки стены и кровли жилого аварийного многоквартирного дома №10 на улице Кулибина.

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Соответствующее решение принято в ходе экстренного заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, которое и.о. губернатора Николай Симонов провел вечером в минувший вторник, 3 апреля.

В начале заседания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев довел до присутствующих информацию о заключении экспертизы по данному объекту, о проведенной установке металлических конструкций для укрепления стен и перекрытий, текущем состоянии здания, жильцах и работе по их переезду в маневренный фонд.

Обсуждая перспективы расселения аварийного дома, Николай Симонов поручил к утру подготовить сведения о возможных пунктах временного размещения граждан с указанием количества свободных помещений и условий проживания.

В свою очередь Виктор Кувайцев дал задание ответственным лицам с ночи организовать транспорт для перевоза жителей и распорядился установить турникетные ограждения в местах обрушения.

«Впоследствии необходимо обеспечить пропускной режим для сохранности личных вещей граждан», — пояснил он.

В настоящее время на объекте находятся дежурные, сообщает пресс-служба администрации города.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения собственников и нанимателей жилых помещений до 31 декабря 2026 года, сноса — до 30 июля 2027 года.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В марте 2017 года сроки расселения и сноса были пересмотрены — до 31 декабря 2022 года и до 30 июля 2023 года соответственно.

В результате еще одного разрушения вечером 16 февраля 2018 года на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров. После этого прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.



С 19 февраля на территории дома введен режим повышенной готовности.

В бюджете города было заложено 2 млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий. Работы по усилению конструкций дома выполняла подрядная компания «Фундамент».



28 марта в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что пока согласие на переезд в маневренный фонд дали не все жильцы разрушающегося дома.

Очередное обрушение кладки произошло около 17.00 3 апреля. В связи с этим прокуратура Пензенской области организовала проверку.