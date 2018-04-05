Разрушающийся дом на улице Кулибина в Пензе покинули все жильцы ЖКХ

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Все жильцы пятиэтажного разрушающегося дома №10 на улице Кулибина в Пензе освободили занимаемые помещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В ходе оперативного совещания в администрации города в минувшую среду, 4 апреля, глава управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что по состоянию на 18.00 жильцы 21 комнаты переехали в маневренный фонд или к родственникам, собственники еще 30 помещений написали заявления о временном размещении в санатории имени В.В. Володарского.

«Всем желающим предоставляется техника и оказывается помощь в переезде», — пояснил он.

Андрей Гришин отметил, что для осмотра номеров лечебного учреждения до позднего вечера организовано бесплатное транспортное сообщение.

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После расселения дом №10 на улице Кулибина находится под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов. Также на объекте по этажам организовано дежурство ответственных лиц от городских управлений, чтобы обеспечить сохранность ценного имущества.

Наблюдение предусмотрено в санатории имени В.В. Володарского для пресечения возможных случаев нарушения общественного порядка.

Для доставки постояльцев на работу в Заводской район и детей в школу №18 будет организован бесплатный транспорт. С 5 апреля первый рейс автобуса из санатория будет отправляться в 6.00, второй — в 7.00, а обратно — в 14.30 и 18.30.