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В Пензе частично обрушилась кладка многоквартирного жилого дома

22:20 | 03.04.2018 | Происшествия

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Частичное обрушение кирпичной кладки не до конца расселенного аварийного многоквартирного дома №10 на улице Кулибина в Пензе произошло во вторник, 3 апреля.

В Пензе частично обрушилась кладка многоквартирного жилого дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи со случившимся прокуратура Пензенской области организовала проверку.

«Дается оценка законности плановых сроков расселения дома, полноты принятых органами местного самоуправления Пензы мер по предупреждению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Фоторепортаж

Разрушающийся дом на улице Кулибина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения собственников и нанимателей жилых помещений до 31 декабря 2026 года, сноса — до 30 июля 2027 года.

Очередное обрушение кирпичной кладки было зафиксировано в ночь на 19 февраля 2017 года.

В марте 2017 года сроки расселения и сноса были пересмотрены — до 31 декабря 2022 года и до 30 июля 2023 года соответственно.

В результате еще одного разрушения вечером 16 февраля 2018 года на уровне четвертого этажа образовалось сквозное отверстие площадью около 1,5 кв. метров. После этого прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.

С 19 февраля на территории дома введен режим повышенной готовности.

В бюджете города было заложено 2 млн. рублей на проведение противоаварийных мероприятий. Работы по усилению конструкций дома выполняла подрядная компания «Фундамент».

28 марта в пресс-службе мэрии Пензы сообщили, что пока согласие на переезд в маневренный фонд дали не все жильцы разрушающегося дома.
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