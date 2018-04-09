Под Пензой суд взыскал взносы на капремонт с женщины, не вносившей их с 2014 года
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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области взыскал с местной жительницы задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 ноября 2014 года по 31 мая 2017-го.
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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, квитанции направлялись владелице квартиры ежемесячно, однако оплата по ним не производилась, в результате чего образовался долг в размере более 15 тыс. рублей.
«Ответчица в судебное заседание не явилась. Дело было рассмотрено в порядке заочного производства», — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что денежные средства взысканы в пользу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.