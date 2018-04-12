При ремонте дорог в Пензе учтут сроки работ на инженерных сетях ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал подрядчиков ремонтировать улично-дорожную сеть в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» с учетом графика работ ресурсоснабжающих организаций на инженерных сетях.

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«К ремонту дорог, находящихся на гарантии, следует приступать в ближайшие дни и завершить к 9 мая», — сообщил он в минувшую среду, 11 апреля, в ходе совещания в мэрии, на котором присутствовали представители подрядчиков «Пензадорстрой», «Автодорога», «Магистраль», «ДСУ-1» и ресурсоснабжающих организаций города.

Юрий Ильин отметил, что необходимо составить перечень автодорог, на которых необходимо проводить текущий ямочный ремонт в первоочередном порядке.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время в Пензе на дорогах не восстановлено благоустройство на 429 местах разрытий, которые проводились для ремонта сетей.