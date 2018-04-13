В Пензе утверждена программа формирования современной городской среды на 2018–2022 годы ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018–2022 годы» утверждена постановлением мэрии, текст которого опубликован в газете «Пенза».

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Согласно документу, ответственным исполнителем назначено городское управление ЖКХ, соисполнителем — управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы, участником — МКУ «Управление капитального строительства Пензы».

Основная цель программы — повышение уровня благоустройства города.

Общий объем финансирования за счет средств всех источников определен в размере около 11,8 млн. рублей. При этом максимальная сумма заложена на 2018 год — почти 4,9 млн. рублей, а на последующие годы — по 1,7 млн. рублей.

Среди ожидаемых результатов — приведение дворовых территорий в надлежащее состояние с максимальным количеством элементов благоустройства и комфортностью для всех групп населения, а также создание условий для отдыха граждан на территориях общего пользования.

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Как отмечается в паспорте программы, работы по благоустройству дворовых территорий условно будут делиться на два вида: входящие в минимальный перечень — это ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка и урн, а также в дополнительный — это оборудование детских, спортивных площадок и парковок, озеленение территорий.

От того, к какой категории относятся работы, будет зависеть порядок финансирование работ.

Так, те из них, которые входят в дополнительный перечень, должны софинансировать собственники помещений в многоквартирных домах, а также зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в размере не менее 5%.

В приложении к постановлению приводится адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству. В план 2018 года включена лишь одна — левый берег набережной реки Суры.

Еще 43 намечено благоустроить в будущие годы, в их числе — Соборная площадь, площадь Ленина, территория у дворца единоборств «Воейков» и другие.