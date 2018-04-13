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В Пензе утверждена программа формирования современной городской среды на 2018–2022 годы

12:52 | 13.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018–2022 годы» утверждена постановлением мэрии, текст которого опубликован в газете «Пенза».

В Пензе утверждена программа формирования современной городской среды на 2018–2022 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, ответственным исполнителем назначено городское управление ЖКХ, соисполнителем — управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы, участником — МКУ «Управление капитального строительства Пензы».

Основная цель программы — повышение уровня благоустройства города.

Общий объем финансирования за счет средств всех источников определен в размере около 11,8 млн. рублей. При этом максимальная сумма заложена на 2018 год — почти 4,9 млн. рублей, а на последующие годы — по 1,7 млн. рублей.

Среди ожидаемых результатов — приведение дворовых территорий в надлежащее состояние с максимальным количеством элементов благоустройства и комфортностью для всех групп населения, а также создание условий для отдыха граждан на территориях общего пользования.

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Как отмечается в паспорте программы, работы по благоустройству дворовых территорий условно будут делиться на два вида: входящие в минимальный перечень — это ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка и урн, а также в дополнительный — это оборудование детских, спортивных площадок и парковок, озеленение территорий.

От того, к какой категории относятся работы, будет зависеть порядок финансирование работ.

Так, те из них, которые входят в дополнительный перечень, должны софинансировать собственники помещений в многоквартирных домах, а также зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в размере не менее 5%.

В приложении к постановлению приводится адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству. В план 2018 года включена лишь одна — левый берег набережной реки Суры.

Еще 43 намечено благоустроить в будущие годы, в их числе — Соборная площадь, площадь Ленина, территория у дворца единоборств «Воейков» и другие.

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