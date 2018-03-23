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В Пензе найдут средства на благоустройство всех территорий, вынесенных на голосование

13:16 | 23.03.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Четыре из пяти общественных территорий, которые вынесены в Пензе на рейтинговое голосование в рамках приоритетного проекта по формированию современной городской среды, но не одержат в нем победу, также будут благоустроены, однако без привлечения средств федерального бюджета. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе найдут средства на благоустройство всех территорий, вынесенных на голосование

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Те территории, которые будут занимать какие-то следующие места [после первого] — безусловно, будем изыскивать возможность и находить финансы, чтобы их ремонтировать, но это будет уже другой уровень бюджета», — пояснил он журналистам после того, как сделал свой выбор в лицее №2 утром в пятницу, 23 марта.

Виктор Кувайцев уточнил, что на данные цели будут заложены денежные средства в городском бюджете, а если руководство области решит оказать поддержку, то и в региональном.

«Пока такого решения нет», — отметил глава администрации Пензы.

Комментируя ситуацию с благоустройством площади Ленина, где еще год назад был снят асфальт, Виктор Кувайцев напомнил, что она входила в проект «Безопасные и качественные дороги».

«По программе она предусматривалась в асфальтовом покрытии. Были предложения сделать это красиво — цветным асфальтом, но все-таки нас специалисты убедили, что лучше это сделать по новому проекту в плитке — примерно так, как улица Московская. [...] Мы сделали проектно-сметную документацию, она уже прошла экспертизу», — сказал он.

Мэр добавил, что если площадь по итогам голосования займет первое место, то ее благоустройство будет осуществляться при поддержке государства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2018 году в первую очередь, организовано в 2018 году в семи городах области — в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске.

В Пензе оно проходит 23 марта в школах города. Принять участие в нем могут жители в возрасте от 14 лет при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Всего в бюллетень включено пять территорий. Это набережная реки Суры, площадь имени В.И. Ленина, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков», Соборная площадь и территория детсада №96 на улице Набережной реки Мойки.

Каждый участник может выбрать от одной до трех территорий, которые, по его мнению, следует благоустроить в текущем году.

Окончательные итоги голосования станут известны не позднее 5 дней со дня его проведения.
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