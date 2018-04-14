Заречный вошел в число 20 городов, где запустят проект «Умный город» ЖКХ

Заречный, 14 апреля 2018. PenzaNews. Минстрой России включил Заречный Пензенской области в число 20 пилотных муниципалитетов, где будет реализован проект «Умный город». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе облправительства.

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План мероприятий состоит из шести ключевых блоков, в рамках которых будут решаться задачи по внедрению «умного» жилищно-коммунального хозяйства, формированию доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды, созданию инновационной городской инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также по развитию транспортных систем.

По мнению замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, все мероприятия, которые будут в предстоящие годы реализовываться в рамках формирования комфортной городской среды, должны соответствовать принципам развития «Умного города».

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«Умный» город — это город, который удобен, безопасен и информативен для людей, и сейчас мы обсуждаем возможности стимулирования региональных и муниципальных руководителей для повсеместного внедрения в городскую инфраструктуру современных технических решений. В первую очередь соответствующие изменения будут внесены в правила распределения субсидий по проекту формирования комфортной городской среды», — пояснил он.

По данным Минстроя РФ, в муниципалитетах, отобранных в качестве пилотов по реализации проекта, будут внедряться как комплексные технологические решения, среди которых — централизованные городские информационные системы и точечные смарт-разработки, например, мобильные приложения для управляющих компаний.

Предполагается, что все решения — от технологических до финансовых — будут собраны на едином портале «Банк решений «Умного города».