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Жители Арбеково готовят обращение к мэру Пензы

19:33 | 14.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Жители домов на улице Ладожской намерены обратиться к мэру Пензы Виктору Кувайцеву с просьбой оказать дисциплинарное воздействие на должностных лиц, отвечающих за благоустройство территорий в микрорайоне Арбеково.

Жители Арбеково готовят обращение к мэру Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Поводом для этого стала ситуация, сложившаяся на участке вблизи домов №35 и №33, который, по их словам, уже длительное время обделен вниманием коммунальных служб.

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Вдоль тротуара виднеются прошлогодняя листва, ветки, грязь и различный мусор.

Кроме того, вопиющим местные жители называют факт парковки автомашины «ГАЗель» прямо на газоне.

Подготовить обращение к мэру Пензы люди решили после того, как в отделе благоустройства администрации Октябрьского района их просьбы не были услышаны.

Они рассчитывают, что в преддверии общегородских субботников им все же удастся достучаться до чиновников, отвечающих за сферу ЖКХ, и добиться наведения порядка и чистоты в спальном микрорайоне.

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