Второй пик паводка в Пензенской области прогнозируется 22–23 апреля ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Второй пик паводка на территории Пензенской области прогнозируется 22–23 апреля в связи с приходом циклона, который принесет с собой обильные осадки. Об этом сообщила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Неворотова.

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«Дожди будут усиливаться. С 22 апреля ожидается похолодание, а 23-го даже мокрый снег. Похолодание может сдержать реки, но дожди принесут еще воды, и там, где она не ушла совсем, может быть еще подъем. Если все будет так, как мы прогнозируем, второй пик придется на 22−23 апреля, но он, как правило, всегда небольшой», — сказала она в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии при правительстве Пензенской области, которое состоялось в четверг, 19 апреля.

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Директор ФГБУ «Сурский гидроузел» Валерий Парамонов озвучил значения сброса паводковых вод через гидротехнические сооружения и накопления запаса.

«За последние трое суток приточность сильно не падает: было 465 [кубометров], сегодня — 417. Пока еще на подъеме Сура. В ближайшие дни уменьшать сброс воды не будем, запаса свободной емкости осталось мало», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона, также были рассмотрены вопросы оценки материального ущерба, причиненного паводком жилым домам и имуществу граждан, и организация работы органов местного самоуправления по составлению актов обследования строений и списков людей, частично утративших имущество в результате проходящего паводка.