В Пензе из-под асфальта забила горячая вода
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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Фонтан горячей воды забил из-под асфальта на улице Калинина в Пензе — неподалеку от магазина «Южный» — днем в пятницу, 20 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Коммунальное ЧП привлекло внимание прохожих, которые сразу же начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов, а водители старательно объезжали место аварии.
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Прибывшие работники ресурсоснабжающей организации на время перекрыли воду, после чего приступили к ликвидации последствий случившегося.
Специалистам предстоит установить, что именно привело к тому, что проезжую часть стало заливать горячей водой.
Также организации, которой принадлежат сети на данном участке, будет необходимо восстановить асфальтовое покрытие.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году на улице Калинина в Пензе были проведены ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».