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Участники субботника навели порядок на улице Тернопольской в Пензе

16:10 | 05.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») провели уборку на улице Тернопольской — на участке вблизи дома №35 по улице Ладожской, который длительное время был обделен вниманием коммунальных служб.

Участники субботника навели порядок на улице Тернопольской в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках общегородского субботника 5 мая они собрали прошлогоднюю листву, сломанные ветки и мусор в мешки, которые затем отнесли на площадку для сбора отходов.

Вместе с тем, несмотря на ранее установленные дорожные знаки, запрещающие на ночь оставлять транспорт у обочины, представители соответствующих служб до сих пор так и не смели с проезжей части грязь, которая придает улице неопрятный вид.

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