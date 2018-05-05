Участники субботника навели порядок на улице Тернопольской в Пензе ЖКХ

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») провели уборку на улице Тернопольской — на участке вблизи дома №35 по улице Ладожской, который длительное время был обделен вниманием коммунальных служб.

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В рамках общегородского субботника 5 мая они собрали прошлогоднюю листву, сломанные ветки и мусор в мешки, которые затем отнесли на площадку для сбора отходов.

Вместе с тем, несмотря на ранее установленные дорожные знаки, запрещающие на ночь оставлять транспорт у обочины, представители соответствующих служб до сих пор так и не смели с проезжей части грязь, которая придает улице неопрятный вид.