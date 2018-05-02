На улицах Глазунова и Тернопольской установили знаки, запрещающие стоянку по ночам Общество

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Знаки, запрещающие стоянку транспорта в период с 22.00 до 6.00 и предупреждающие о работе эвакуатора в эти часы, установлены на улицах Глазунова и Тернопольской в Пензе, где ранее автомобилисты на длительное время оставляли свои машины, препятствуя проведению качественной уборки дорог.

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По словам местных жителей, новый порядок начал действовать еще в конце апреля.

Так, знаки размещены на четной стороне улицы Глазунова — у домов №4 и №6, а также на противоположной — у дома №5 на улице Ладожской, где в марте «Renault» засыпало снегом по окна, и вблизи дома №30 на проспекте Строителей — примерно там же, где на протяжении многих недель стоял большегруз, вызвавший недовольство мэра Пензы Виктора Кувайцева.

Несмотря на то, что бортовой длинномер «Volvo» покинул место длительной стоянки еще в середине апреля и теперь дорога полностью доступна для проезда, автомобилисты по-прежнему используют только ее часть.

Одна из причин — неудовлетворительное состояние асфальта после зимы, а другая — грязь, которую во время дождя и ветра сносит на дорогу, расположенную ниже уровня земли.

Неопрятный вид также создают отломившиеся ветки, виднеющиеся между деревьями, и прошлогодняя листва, мешающая расти траве.

Новые дорожные знаки установлены и на улице Тернопольской, которую автомобилисты из-за нехватки парковочных мест вблизи жилых домов нередко используют в качестве временной стоянки.

Они размещены вблизи дома №35 на улице Ладожской — недалеко от того места, где ранее «ГАЗель» стояла прямо на газоне, и напротив — около дома №33.

Листва и ветки здесь также не убраны. Часть дороги, как и на улице Глазунова, покрыта грязью.

Однако на улице Ладожской заметны некоторые сдвиги в решении этой проблемы: жители надеются, что недавно вырытая траншея предназначена для нового высокого бордюра, который оградит проезжую часть от газона.