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Мэр Пензы призвал заранее сообщать жителям об отключении горячей воды

12:42 | 12.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал заблаговременно информировать жильцов о предстоящем отключении горячей воды.

Мэр Пензы призвал заранее сообщать жителям об отключении горячей воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Начался сезон ремонта тепловых сетей, сопровождаемый перебоями с подачей горячей воды. Важно, чтобы жителей своевременно информировали о возможных отключениях. Ответственные за выполнение работ должны заранее предупреждать управляющие компании, ТСЖ и ЖСК», — сказал он в ходе совещания в мэрии в субботу, 12 мая, обращаясь к своему заместителю Юрию Ильину.

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Мэр также вновь коснулся проблемы парковки большегрузного транспорта на обочинах дорог. Глава городской администрации отметил, что нужно провести по ее решению комплексную работу.

«Если легковой автомобиль, оставленный в неположенном месте, можно эвакуировать, то с большегрузами сложнее. Они снова стали появляться на проспекте Победы, улице Глазунова, Терновского», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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