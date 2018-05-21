В Пензе под видом официальных извещений о поверке счетчиков рассылают рекламу ЖКХ

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Факты рассылки жителям многоквартирных домов рекламы под видом извещений о поверке приборов учета зафиксированы в Пензе.

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Листовки, которые люди обнаружили в своих почтовых ящиках, по внешнему виду напоминают официальный документ.

Они содержат ссылку на федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» и постановление правительства России; изображения, напоминающее штрих-код и гербовую печать; а также дату отправки и порядковый номер.

В качестве организации, куда следует обращаться за поверкой, значится «Единая городская служба по учету водоснабжения».

По указанному на листовке многоканальному номеру телефона функционирует колл-центр, один из операторов которого представился как сотрудник «Городской сервисной службы» — это якобы сокращенное название «Единой городской службы по учету водоснабжения».

После ряда уточняющих вопросов оператор назвал примерную стоимость поверки, а также замены прибора учета в случае потери документов или истечения срока эксплуатации.

На вопрос о наличии у компании лицензии сотрудник быстро завершил беседу. При повторном звонке уже другой оператор сообщил, что данный документ с 2010 года не требуется, а все остальные есть в наличии.

Комментируя ИА «PenzaNews» рассылку рекламы под видом извещений, вице-мэр Пензы Юрий Ильин высказал мнение, что компании, маскирующиеся под муниципальные, как правило, предлагают услуги по завышенной стоимости.

«Некоторые службы — не все — действительно могут поменять приборы учета, поставить, опломбировать, но это будет стоить в несколько раз дороже, чем официальное выполнение работы через ресурсоснабжающую организацию или их подрядчика», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, как поступать жителям, когда они сомневаются в правдивости подобного рода информации об услугах ЖКХ, замглавы городской администрации дал универсальный совет.

По словам Юрия Ильина, в таких ситуациях следует обращаться в ту компанию, которая предоставляет человеку тот или иной коммунальный ресурс.

«Стоит позвонить в ту ресурсоснабжающую организацию, которая вам его [этот ресурс] предоставляет, от которой вы получаете квитанции», — сказал он.

Вице-мэр отметил, что недобросовестные компании, работающие в сфере ЖКХ, нередко «придумывают для своих ООО пышные, весомые названия, а жители этому верят».