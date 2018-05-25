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Во дворе дома на улице Глазунова восстановили асфальт после мартовской аварии на сетях

19:01 | 25.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Специалисты подрядной компании по заданию ООО «Горводоканал» заасфальтировали участок дороги во дворе дома №1 на улице Глазунова в Пензе, где в начале марта 2018 года произошла авария на сетях водоснабжения.

Во дворе дома на улице Глазунова восстановили асфальт после мартовской аварии на сетях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам местных жителей, перед проведением работ на место была привезена новая партия щебня для выравнивания поверхности, где в течение последних трех месяцев образовывались то ямы, то насыпи.

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Как и прежде, жильцы дома о планируемом ремонте заранее уведомлены не были, поэтому работе специалистов мешали припаркованные во дворе машины.

Тракторист, пытавшийся с помощью ковша распределить щебень по разрушенному ранее участку, зацепил металлическую арматуру, которая после этого так и осталась торчать из земли.

В целом же по сравнению с началом мая, когда после ремонта на сетях во дворе сложилась опасная дорожная обстановка, ситуация заметно улучшилась — пешеходы теперь могут пройти тут, не опасаясь подвернуть ногу, а автомобилисты — проехать, не боясь повредить транспорт.

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