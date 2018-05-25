Во дворе дома на улице Глазунова восстановили асфальт после мартовской аварии на сетях ЖКХ

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Специалисты подрядной компании по заданию ООО «Горводоканал» заасфальтировали участок дороги во дворе дома №1 на улице Глазунова в Пензе, где в начале марта 2018 года произошла авария на сетях водоснабжения.

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По словам местных жителей, перед проведением работ на место была привезена новая партия щебня для выравнивания поверхности, где в течение последних трех месяцев образовывались то ямы, то насыпи.

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Как и прежде, жильцы дома о планируемом ремонте заранее уведомлены не были, поэтому работе специалистов мешали припаркованные во дворе машины.

Тракторист, пытавшийся с помощью ковша распределить щебень по разрушенному ранее участку, зацепил металлическую арматуру, которая после этого так и осталась торчать из земли.

В целом же по сравнению с началом мая, когда после ремонта на сетях во дворе сложилась опасная дорожная обстановка, ситуация заметно улучшилась — пешеходы теперь могут пройти тут, не опасаясь подвернуть ногу, а автомобилисты — проехать, не боясь повредить транспорт.