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В детсаду в Чаадаевке разобрались с качеством питьевой воды по требованию прокуратуры

08:32 | 29.06.2018 | ЖКХ

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Чаадаевка, 29 июня 2018. PenzaNews. Нарушения гигиенических требований к качеству воды в детском саду «Колосок» села Чаадаевка Городищенского района Пензенской области устранены по требованию прокуратуры.

В детсаду в Чаадаевке разобрались с качеством питьевой воды по требованию прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, проверка требований законодательства, регулирующего обеспечение детей питьевой водой, была проведена по обращению жительницы района.

«Отобранные для микробиологических и санитарно-химических лабораторных исследований образцы воды из централизованной системы питьевого водоснабжения в детском саду не соответствовали гигиеническим требованиям к ее качеству по показателям цветности и содержания железа», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в связи с этим по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», заведующая детсада оштрафована на 2 тыс. рублей.

«По итогам рассмотрения представления об устранении нарушений законодательства проведена очистка водяных фильтров. Вновь отобранные пробы воды, исследованные центром гигиены и эпидемиологии в Кузнецке, соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — добавила Светлана Артамонова.

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