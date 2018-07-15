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Пензенская прокуратура за полгода выявила более 1,7 тыс. нарушений в сфере ЖКХ

10:34 | 15.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Более 1 тыс. 750 нарушений закона выявлено в Пензенской области в результате прокурорских проверок за первую половину 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенская прокуратура за полгода выявила более 1,7 тыс. нарушений в сфере ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С целью их устранения принесено 96 протестов, в суды направлено 253 иска и заявления. Внесено 740 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 429 должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 172 виновных. В следственные органы направлено 11 материалов прокурорских проверок, по которым возбуждено три уголовных дела», — уточнила она.

Светлана Артамонова добавила, что мониторинг отключений коммунальных ресурсов осуществляется в ежедневном режиме.

В качестве примера она привела дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», которое было возбуждено в отношении руководителя ООО «Водоснаб» по факту длительного отсутствия холодной воды на нескольких улицах поселка Башмаково из-за плохого технического состояния сетей.

«В данную организацию и администрацию рабочего поселка внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования осуществлен необходимый ремонт коммуникаций, запланирована прокладка 700 метров водопроводных сетей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что прокурором Сердобского района объявлено предостережение руководителю ЗАО «Центрметроком-Энерго», которое ненадлежащим образом осуществляет подготовку котельных к работе в зимний период, что может повлечь срыв отопительного сезона в Сердобске.

«В связи с прекращением горячего водоснабжения жителей города в суд направлено исковое заявление с требованием к ЗАО «Центрметроком-Энерго» обеспечить его бесперебойную и круглосуточную подачу. Иск находится на рассмотрении. За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами по постановлению прокурора компания привечена к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ», — сказала Светлана Артамонова.

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