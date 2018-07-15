Пензенская прокуратура за полгода выявила более 1,7 тыс. нарушений в сфере ЖКХ ЖКХ

Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Более 1 тыс. 750 нарушений закона выявлено в Пензенской области в результате прокурорских проверок за первую половину 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«С целью их устранения принесено 96 протестов, в суды направлено 253 иска и заявления. Внесено 740 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 429 должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 172 виновных. В следственные органы направлено 11 материалов прокурорских проверок, по которым возбуждено три уголовных дела», — уточнила она.

Светлана Артамонова добавила, что мониторинг отключений коммунальных ресурсов осуществляется в ежедневном режиме.

В качестве примера она привела дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», которое было возбуждено в отношении руководителя ООО «Водоснаб» по факту длительного отсутствия холодной воды на нескольких улицах поселка Башмаково из-за плохого технического состояния сетей.

«В данную организацию и администрацию рабочего поселка внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования осуществлен необходимый ремонт коммуникаций, запланирована прокладка 700 метров водопроводных сетей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что прокурором Сердобского района объявлено предостережение руководителю ЗАО «Центрметроком-Энерго», которое ненадлежащим образом осуществляет подготовку котельных к работе в зимний период, что может повлечь срыв отопительного сезона в Сердобске.

«В связи с прекращением горячего водоснабжения жителей города в суд направлено исковое заявление с требованием к ЗАО «Центрметроком-Энерго» обеспечить его бесперебойную и круглосуточную подачу. Иск находится на рассмотрении. За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами по постановлению прокурора компания привечена к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ», — сказала Светлана Артамонова.