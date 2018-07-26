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Пензенцам разъяснили, куда обращаться при затоплении квартиры во время ремонта кровли

08:49 | 26.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, квартиры которых затапливает во время осадков в период проведения капитального ремонта кровли, могут обратиться в региональный фонд капремонта МКД.

Пензенцам разъяснили, куда обращаться при затоплении квартиры во время ремонта кровли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сообщения о протечках принимают по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-700-86-06 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.

Письменное обращение можно оставить на сайте, через форму «Задать вопрос» или по электронной почте.

Также можно записаться на личный прием к руководителю по телефону: +7 (8412) 21-06-99.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области выступает заказчиком работ для собственников помещений, которые формируют накопления на общем счете. По условиям заключенных договоров, в случае затопления помещений по вине подрядной организации она обязуется возместить причиненный ущерб.

В настоящее время по договорам, заключенным между региональным оператором и подрядными организациями, ведется ремонт 54 крыш, сообщается на сайте управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

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