Пензенский «Горводоканал» возглавил Сергей Ивенков
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Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Бывший руководитель рыбинского «Северного водоканала» Сергей Ивенков назначен главным управляющим директором пензенского «Горводоканала», входящего в группу компаний «Российские коммунальные системы» («РКС»).
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ООО «Горводоканал», Сергей Ивенков приступил к работе в новой должности в понедельник, 6 августа, а предыдущий руководитель предприятия Александр Авдеев, возглавлявший его с 2015 года, покинул компанию.
«Главной задачей на ближайшие годы для Сергея Ивенкова станет развитие пензенского «Горводоканала», модернизация очистных сооружений, насосных станций и коммунальных сетей, снижение аварийности и повышение финансовой дисциплины», — пояснили в пресс-службе.
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Ивенков Сергей Петрович родился в Ярославле.
В 1995 году окончил Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище по специальности «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств».
В 2007 году получил второе высшее образование в Южно-Российском государственном техническом университете по специальности «Инженер по водоснабжению и водоотведению».
В 2015 году окончил Сергиево-Посадский гуманитарный институт по специальности «Экономический, бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В 2017 году получил диплом Московской бизнес-школы.
Значительная часть трудовой деятельности Сергея Ивенкова связана с водохозяйственным комплексом. Возглавлял ООО «Александров Водоканал» во Владимирской области. С 2017 года занимал должность генерального директора «Северного водоканала» в Рыбинске.