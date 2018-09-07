Житель Зари призвал власти решить проблему с постоянными утечками на водопроводе ЖКХ

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Председатель правления товарищества собственников жилья «Земляничное», помощник руководителя пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) по экологическим вопросам, пенсионер Виктор Небога призвал представителей власти обратить внимание на коммунальную ситуацию в микрорайоне Заря, где жителям предлагается за свой счет устранять утечки на водопроводе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, одна из них возникла в начале этой недели в районе дома №12 на 6-м Земляничном проезде.

«Вода течет вниз на улицу Земляничную», — сообщил Виктор Небога в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews», отметив, что это влечет не только дополнительные расходы, но и разрушение дороги с асфальтовой крошкой.

Пенсионер пояснил, что еще более сложная ситуация сложилась на улице Земляничной, где «вода течет четыре года».

Он сообщил, что обращался по этому поводу в различные ведомства вплоть до министерства строительства и ЖКХ России, но это не дало результата.

«Как текло, так и течет», — отметил собеседник агентства.

Виктор Небога добавил, что в пензенском «Горводоканале» жителям предложили решать эту проблему за свой счет, поскольку они сами занимались строительством сетей.

«Какой закон [гласит], что в городе Пензе люди должны делать центральный водопровод за свои деньги, а потом ремонтировать за свои деньги? Я не знаю, на улице Кирова [в районе здания правительства Пензенской области], когда утечка, люди сбрасываются деньгами? Недавно, позавчера, мы сбросились по 500 рублей. Куда деньги уйдут? Кому деньги уйдут?» — задался вопросами председатель правления ТСЖ «Земляничное».

Читайте также

Глава Пензы и мэр лично проверили ход благоустройства дворов

Он выразил надежду на то, что огласка в СМИ позволит достучаться до представителей власти, в том числе мэра Пензы Виктора Кувайцева и губернатора Ивана Белозерцева, которые смогут найти выход из сложившейся ситуации и помочь жителям отдаленного микрорайона.

«Если нас не услышат в эту критическую минуту, то мы и сейчас воду не сделаем, и через месяц [тоже]. Надо, чтобы на нас обратили внимание», — резюмировал Виктор Небога.

Как сообщается на сайте ООО «Горводоканал», водопроводная сеть в данном микрорайоне была построена силами жителей и считается бесхозяйной. В товариществе «Земляничное», которое обслуживает эту территорию, водопровод на балансе не значится.

В свою очередь «Горводоканал» может принимать на обслуживание какие-либо участки по решению администрации Пензы только после того, как они будут взяты на баланс. На бесхозяйных сетях организация готова проводить ремонт лишь на платной основе.