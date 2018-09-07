Глава Пензы и мэр лично проверили ход благоустройства дворов ЖКХ

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Глава Пензы Николай Тактаров и мэр Виктор Кувайцев лично проверили ход работ по благоустройству дворов в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» в пятницу, 7 сентября.

Фото: Penza-gorod.ru

Их сопровождали вице-мэр Юрий Ильин, главы администраций Октябрьского и Ленинского районов города Евгений Гусейнов и Надежда Москвитина, а также начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вблизи домов №17 и №19 на улице 8 Марта Виктор Кувайцев обратил внимание на дефекты на новом бордюрном камне и потребовал, чтобы подрядная организация заменила поврежденные элементы.

Вместе с тем он отметил, что ливневые решетки находятся в хорошем состоянии — ранее сотрудники МУП «Пензадормост» провели мероприятия по их прочистке.

Проходя мимо контейнерной площадки, оборудованной неподалеку от незаконных гаражей, мэр сделал замечание главе районной администрации.

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«От самовольных построек и свалки практически в центре двора, в которую превратилась эта площадка, нужно избавляться. Разговаривайте с жильцами, предлагайте варианты установки персональных контейнеров для каждого дома, найдите совместными усилиями пути решения этой проблемы», — сказал Виктор Кувайцев.

Следующим пунктом визита представителей власти стал двор на улице Бородина, 12, где завершаются работы по асфальтировке, а также оборудованы парковочные зоны, тротуары и площадка для отдыха.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что установленные здесь скамьи оказались неудобными из-за большого промежутка между досками. Он распорядился исправить ситуацию.

Кроме того, участники объезда посетили двор на улице Собинова, 4, где реализуется программа по исполнению наказов избирателей.

В ходе общения с жителями, которые пожаловались на перепад высоты между дорогой и парковкой, мэр пообещал, что этот недочет будет устранен, сообщает пресс-служба администрации Пензы.