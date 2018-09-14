Работы по благоустройству в Пензе не оплатят до устранения всех недочетов — мэр ЖКХ

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Оплата за работы по благоустройству в рамках различных программ, в том числе «Формирование современной городской среды», выполнения наказов избирателей и грантовой поддержки, не будет произведена в Пензе до тех пор, пока подрядные организации не устранят все недочеты. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Подрядчику надо объяснить, что пока он не сделает качественно, пока не исправит все недочеты и дефекты, оплата не произойдет», — сказал он в ходе совещания с главами администраций районов Пензы, состоявшегося в мэрии в пятницу, 14 сентября.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Виктор Кувайцев поручил обобщить данные об оставшемся объеме работ, а также их стоимости и представить эти сведения на ближайшем совещании.