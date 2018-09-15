EN
09:51:18 Суббота, 15 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы недоволен отсутствием техники на месте разрытия на Циолковского

09:40 | 15.09.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен, что подрядная организация ООО «Флагман инжиниринг» не обеспечила материалами и техникой место ремонта тепловых сетей около дома №27 на улице Циолковского в субботу, 15 сентября.

Мэр Пензы недоволен отсутствием техники на месте разрытия на Циолковского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участок находится на проезжей части. Помимо отключения горячей воды, здесь создаются помехи дорожному движению. Нужно работать интенсивно и в ежедневном режиме, чтобы вовремя восстановить подачу воды, пропускную способность и покрытие дорожного полотна», — сказал мэр.

Он отметил, что это можно качественно сделать только пока сохраняется хорошая погода. 

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину лично контролировать процесс, чтобы ремонт был завершен вовремя, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Загрузка...
Читайте также
Жители Городищенского района задолжали 22,5 млн. рублей алиментов Сотрудница мэрии рассказала в суде, как готовился иск о сносе складов на улице Байдукова
Пензенская школьница стала бронзовым призером «Президентских состязаний» Потребителям электроэнергии предложили сообщать о проблемах на портал «Светлая страна»
В Пензе осужден мужчина, заставлявший детей присылать ему интимные фото Сотрудники двух компаний оштрафованы за нарушения при сбросе стоков в реку Маис
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама