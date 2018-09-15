Мэр Пензы недоволен отсутствием техники на месте разрытия на Циолковского ЖКХ

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен, что подрядная организация ООО «Флагман инжиниринг» не обеспечила материалами и техникой место ремонта тепловых сетей около дома №27 на улице Циолковского в субботу, 15 сентября.

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«Участок находится на проезжей части. Помимо отключения горячей воды, здесь создаются помехи дорожному движению. Нужно работать интенсивно и в ежедневном режиме, чтобы вовремя восстановить подачу воды, пропускную способность и покрытие дорожного полотна», — сказал мэр.

Он отметил, что это можно качественно сделать только пока сохраняется хорошая погода.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину лично контролировать процесс, чтобы ремонт был завершен вовремя, сообщает пресс-служба администрации Пензы.