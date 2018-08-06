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Концепцию создания комфортной среды в Кузнецке разместили на сайте конкурса малых городов

14:25 | 06.08.2018 | Общество

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Кузнецк, 6 августа 2018. PenzaNews. Концепция создания комфортной среды в Кузнецке Пензенской области стала доступна для ознакомления на интерактивной карте, созданной в рамках конкурса исторических поселений и малых городов.

Концепцию создания комфортной среды в Кузнецке разместили на сайте конкурса малых городов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ней приводятся общие сведения о Кузнецке, в частности, о его расположении и численности населения.

Кроме того, перечислены наиболее популярные места для фотографирования, среди которых гимназия №1, железнодорожный вокзал и кинотеатр «Комсомолец», а также так называемые «ключевые объекты притяжения».

В обнародованной концепции отмечается, что основная идея проекта звучит как «Кузнецк — город мастеров».

Ее планируется отразить различными способами — с помощью арт-объектов, связанных с кузнечным делом; путем использования при благоустройстве скамеек и ограждений с кованными элементами, а также материалов, имитирующих кирпич.

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Основной целью планируемых работ названо создание качественно новых зеленых пространств в центре Кузнецка.

В проекте наглядно показано, какой облик могут приобрести улицы города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проводился в 2018 году Минстроем РФ. Стратпартнером выступило агентство стратегического развития «Центр».

От Пензенской области в категории «Малые города» участвовали шесть муниципальных образований — Кузнецк, Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск.

В итоге Кузнецк вошел в число победителей в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до100 тыс. человек включительно».

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