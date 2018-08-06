Концепцию создания комфортной среды в Кузнецке разместили на сайте конкурса малых городов

Кузнецк, 6 августа 2018. PenzaNews. Концепция создания комфортной среды в Кузнецке Пензенской области стала доступна для ознакомления на интерактивной карте, созданной в рамках конкурса исторических поселений и малых городов.
В ней приводятся общие сведения о Кузнецке, в частности, о его расположении и численности населения.
Кроме того, перечислены наиболее популярные места для фотографирования, среди которых гимназия №1, железнодорожный вокзал и кинотеатр «Комсомолец», а также так называемые «ключевые объекты притяжения».
В обнародованной концепции отмечается, что основная идея проекта звучит как «Кузнецк — город мастеров».
Ее планируется отразить различными способами — с помощью арт-объектов, связанных с кузнечным делом; путем использования при благоустройстве скамеек и ограждений с кованными элементами, а также материалов, имитирующих кирпич.
Основной целью планируемых работ названо создание качественно новых зеленых пространств в центре Кузнецка.
В проекте наглядно показано, какой облик могут приобрести улицы города.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений проводился в 2018 году Минстроем РФ. Стратпартнером выступило агентство стратегического развития «Центр».
От Пензенской области в категории «Малые города» участвовали шесть муниципальных образований — Кузнецк, Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск.