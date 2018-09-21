Проект создания комфортной среды востребован у пензенцев — Андрей Кулинцев ЖКХ

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого на протяжении последних двух лет в Пензенской области ведется благоустройство общественных территорий и дворов, востребован у населения. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев.

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«В 2018 году на реализацию данного проекта выделено около 310 млн. рублей», — уточнил он в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 21 сентября.

Первый зампред областного правительства напомнил, что в этом году выбор объектов для включения в проект осуществлялся с учетом результатов рейтингового голосования, при этом «заметен серьезный сдвиг в сторону выбора населением общественных пространств как наиболее важных центров притяжения».

«Важным отличием проектов в этом году является то, что мы перешли от сметных точных подходов к разработке полноценной комплексной документации, которая проходит согласование также с населением», — подчеркнул Андрей Кулинцев.

Он добавил, что Пензенская область намерена участвовать в приоритетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и в последующие годы.

«Также по поручению губернатора [Ивана Белозерцева] мы готовим заявки от пяти городов на конкурс проектов «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал первый зампред правительства региона.

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Согласно официальным данным, в 2017 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 11 муниципальных образований были благоустроены 216 дворовых территорий и 20 общественных пространств.

На эти цели были направлены бюджетные ассигнования в размере более 306 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — 272 млн. рублей, областного — 33 млн. рублей.

Кроме того, в в рамках подпрограммы «Благоустройство городских парков» Кузнецку была предоставлена субсидия в размере примерно 6 млн. рублей, из которых 5,5 — средства федерального бюджета, 600 тыс. рублей — областного.

В 2018 году проект затрагивает все городские округа и муниципальные районы Пензенской области. На территории 32 муниципальных образований проводятся мероприятия по благоустройству 62 объектов — 21 дворовой территории и 41 общественного пространства.