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Пензенский «Горводоканал» оштрафован за нарушения антимонопольного законодательства

08:47 | 27.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. ООО «Горводоканал» привлечено к административной ответственности со штрафом в сумме 200 тыс. рублей за нарушение требований антимонопольного законодательства, которые выявлены в результате плановой выездной проверки управления ФАС России по Пензенской области, состоявшейся в мае–июне.

Пензенский «Горводоканал» оштрафован за нарушения антимонопольного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки были выявлены нарушения порядка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. Так, согласно п. 91 правил холодного водоснабжения и водоотведения, организация в течение трех рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в п. 90, и совпадение представленного баланса с назначением объекта, высотой и этажностью строений», — отметили в антимонопольном ведомстве.

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В пресс-службе управления уточнили, что в пакете заявлений ряда граждан на технологическое присоединение к централизованным сетям ХВС и водоотведения информация о рассмотрении заявлений в части подключения отсутствовала.

«П. 92 правил определено, что в случае некомплектности представленных документов организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения заявления направляет уведомление о необходимости представить недостающие сведения и приостанавливает рассмотрение. Вместе с тем, в пакете бумаг одного из заявителей уведомление о необходимости дополнить данные направлено с нарушением установленного срока», — пояснили в УФАС.

В ведомстве добавили, что ответственность за данные нарушения предусмотрена ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)».

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