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Виктор Кувайцев проверил, насколько тепло в школах Пензы

12:29 | 03.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, насколько тепло в образовательных организациях в период начала отопительного сезона.

Виктор Кувайцев проверил, насколько тепло в школах Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

С этой целью он посетил школу-интернат №1 на проспекте Победы с круглосуточным пребыванием детей, здание которой начало отапливаться в ночь на среду, 3 октября.

Мэр убедился, что температура воздуха в помещениях соответствует нормам.

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Он осмотрел спальные комнаты, пищеблок, классы и побеседовал с учениками, после чего направился в школу №63, куда также начало поступать тепло.

Как доложил исполняющий обязанности начальника управления образования города Федор Клемин, в течение дня начнет отапливаться здание детского сада №141 и останется решить вопрос только с подключением двух учреждений дополнительного образования.

Виктор Кувайцев поручил не ослаблять контроль в данной сфере.

«Несмотря на то, что сегодня все школы и детские сады будут с теплом, никто не застрахован от порывов», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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