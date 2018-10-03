Виктор Кувайцев проверил, насколько тепло в школах Пензы
Печать
Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, насколько тепло в образовательных организациях в период начала отопительного сезона.
Фото: Penza-gorod.ru
С этой целью он посетил школу-интернат №1 на проспекте Победы с круглосуточным пребыванием детей, здание которой начало отапливаться в ночь на среду, 3 октября.
Мэр убедился, что температура воздуха в помещениях соответствует нормам.
Читайте также
Более 660 домов, три детсада и пять школ пока остаются без тепла в Пензе
Он осмотрел спальные комнаты, пищеблок, классы и побеседовал с учениками, после чего направился в школу №63, куда также начало поступать тепло.
Как доложил исполняющий обязанности начальника управления образования города Федор Клемин, в течение дня начнет отапливаться здание детского сада №141 и останется решить вопрос только с подключением двух учреждений дополнительного образования.
Виктор Кувайцев поручил не ослаблять контроль в данной сфере.
«Несмотря на то, что сегодня все школы и детские сады будут с теплом, никто не застрахован от порывов», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.