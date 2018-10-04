В Пензе бригады муниципальных предприятий помогут ликвидировать порывы на теплосетях ЖКХ

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Бригады муниципальных предприятий Пензы должны помочь ресурсоснабжающим организациям ликвидировать порывы на теплосетях. Соответствующее поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Нужно расставить и закрепить по местам бригады из числа наших муниципальных унитарных предприятий, которые помогут ресурсоснабжающим организациям в ликвидации возникающих порывов», — сказал он, обращаясь к начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексею Михайлову в ходе совещания в мэрии вечером в минувшую среду, 3 октября.

Виктор Кувайцев также отметил, что за восемь дней с начала отопительного сезона во все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и стационары подан теплоноситель.

«Сравнивания нашу работу в динамике с периодом 2017 года, увидели, что мы работаем более качественно. На эту дату в прошлом году у нас с отоплением было порядка 90% школ и 93% детских садов», — пояснил глава городской администрации.

Мэр уточнил, что, по данным на вечер 3 октября, свыше 90% жилого фонда с централизованным отоплением было обеспечено теплом, что на 3% больше, чем в 2017 году.

Он добавил, что девятый и десятый дни начала отопительного сезона самые ответственные, поскольку нужно успеть устранить появляющиеся изъяны, чтобы успешно выполнить план.

В свою очередь Алексей Михайлов отметил, что модульные котельные позволили подать тепло в учреждения здравоохранения и соцобъекты, где люди пребывают круглосуточно, на несколько дней раньше, сообщает пресс-служба мэрии.