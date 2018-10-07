В мэрии Пензы подвели итоги пуска тепла ЖКХ

Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Прохождение начала отопительного сезона, стартовавшего в Пензе 26 сентября, стало главной темой заседания, состоявшегося в мэрии накануне.

Фото: Penza-gorod.ru

Описывая текущую ситуацию, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в настоящее время функционируют 82 котельные, 148 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и шесть станций смешения; к теплу подключены все учреждения образования, здравоохранения, культуры и социальные объекты.

По его словам, тепло поступило в 2 тыс. 563 жилых дома с централизованным отоплением, шесть находятся в стадии капитального ремонта, а еще один объект запитан от теплосетей УФСИН России по Пензенской области.

«В некоторых из этих домов мы побывали сегодня утром. Важно, что бригады ведут достаточно активную деятельность», — отметил он.

Виктор Кувайцев добавил, что также имеют место локальные отключения там, где ранее состоялся пуск тепла. Он поручил представителям городского УЖКХ побудить управляющие компании обеспечить работу технического персонала в выходные дни.

Кроме того, мэр распорядился привлечь работников социальных служб для обхода квартир без отопления, в которых живут люди старшего возраста, требующие особого внимания.

«В целом по ситуации с жителями: не все знают, почему нет отопления, когда его дадут и на что им можно надеяться в ближайшее время. Нужно обеспечить людей ответами на все эти вопросы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.