Пуск тепла завершен в 25 муниципальных образованиях Пензенской области ЖКХ

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Пуск тепла полностью завершен в 25 муниципальных образованиях Пензенской области по состоянию на 7.00 понедельника, 8 октября. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин в ходе совещания, организованного в облправительстве в режиме видеоконференцсвязи.

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Он уточнил, в Пензе на отдельных объектах пока продолжается капремонт, а в Кузнецке из-за работ по разбивке свайного поля для будущего хирургического корпуса возникла потребность перенести теплотрассу, но включить отопление планируется утром 8 октября.

Михаил Панюхин добавил, что в селе Голицыно Нижнеломовского района школа и детсад пока обогреваются при помощи электроприборов.

«В Земетчинском районе в целях экономии не запущена котельная в администрации и в районном доме культуры», — сказал руководитель управления.

Комментируя эти данные, губернатор Иван Белозерцев отметил, что таким образом много не сэкономишь, а люди замерзнут.

В продолжение совещания Михаил Панюхин доложил, что в Тамале не отапливается РДК из-за капитального ремонта здания, там также используются электрические нагреватели.