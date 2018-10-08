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Пензенский губернатор запретил использовать зимой лом там, где уложена плитка

13:13 | 08.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал отказаться от использования лома в зимний период для очистки тех тротуаров, где уложена плитка.

Пензенский губернатор запретил использовать зимой лом там, где уложена плитка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Особое внимание ваше хочу обратить, чтобы в зимнее время не разбили эту плитку ломами, убирая лед. Ломов и других колюще-рубящих предметов не должно быть. […] Готовьте песчано-соляную смесь, реагент для уборки снега в зимний период», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

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Иван Белозерцев добавил, что больше всего тротуарной плитки уложено в Пензе, поэтому городской власти необходимо уделить этому вопросу пристальное внимание.

Также глава региона призвал беречь бордюры.

«Тракторист полусонный в 5.00 несется, прижимается к бордюру на высокой скорости, упирается и идут сколы. […] Такие бордюры нам не нужны. Обращаю внимание — мы за это платили бюджетные деньги», — отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, обращаясь к мэру Пензы Виктору Кувайцеву, губернатор потребовал увеличить темпы работ по ремонту площади имени В.И. Ленина, Соборной площади, набережной реки Суры и городских тротуаров.

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