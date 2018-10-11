Прокуратура нашла недостоверные сведения в реестре проверок пензенской жилинспекции ЖКХ

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили недостоверные сведения в едином реестре проверок Госжилстройтехинспекции Пензенской области, касающиеся трех хозяйствующих субъектов — задачах и основаниях контрольных мероприятий в отношении них, а также датах их начала и окончания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокуратуры региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В отношении лица, ответственного за размещение сведений в едином реестре проверок, прокуратурой области было возбуждено дело по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ «Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что мировой судья признал должностное лицо виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения.

«Постановление в законную силу не вступило», — отметила старший помощник прокурора региона.